Plan municipal apunta a 250 mil viviendas para prevenir enfermedades transmitidas por vectores

La Alcaldía de San Salvador puso en marcha el Plan Municipal de Fumigación 2026, una estrategia sanitaria que busca intervenir 250 mil viviendas en los cinco distritos del municipio —Mejicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Ciudad Delgado y San Salvador— como parte de las acciones preventivas ante el incremento de enfermedades transmitidas por vectores durante la temporada invernal.

El plan, liderado por el alcalde Mario Durán y enmarcado en el Plan Invernal San Salvador Centro, contempla una cobertura total del municipio en las próximas semanas, incluyendo zonas residenciales, áreas comerciales y comunidades. El despliegue inició en la comunidad El Granjero, con activaciones simultáneas en distintos puntos del territorio.

Según explicó Willian Hernández, director de Protección Civil Municipal, las intervenciones están diseñadas para atacar directamente los focos de infección. “Se ha programado una cobertura total de fumigación en el municipio, abarcando todas las zonas. Estas acciones buscan erradicar criaderos y eliminar al mosquito transmisor de enfermedades”, detalló.

La ejecución del plan contará con la participación de 300 empleados municipales de diversas dependencias, entre ellas Protección Civil Municipal, el Departamento de Promoción de Salud, la Unidad de Parques, Plazas y Zonas Verdes, y el área de Desechos Sólidos. Además de la fumigación aérea y terrestre, los equipos realizarán visitas casa por casa para la entrega de larvicidas y para orientar a la población sobre la correcta limpieza y manejo de depósitos de agua.

Hernández subrayó que la estrategia se desarrolla en coordinación con el Gobierno Central, con el objetivo de prevenir un repunte de casos de dengue, Zika y Chikungunya. “La higiene de nuestro entorno es hoy más que nunca la defensa principal para salvaguardar el bienestar de las familias”, afirmó.

A estas acciones se suma un Plan Especial de Limpieza en el sector educativo, que contempla la intervención de más de 60 centros escolares del municipio. Las jornadas incluyen fumigación y limpieza profunda, con el propósito de garantizar que los estudiantes inicien el año lectivo 2026 en condiciones óptimas de salubridad.

Con este despliegue, la comuna capitalina busca reducir riesgos sanitarios y fortalecer la prevención comunitaria, apostando por una intervención integral que combine control vectorial, educación ciudadana y trabajo interinstitucional.