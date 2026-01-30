A los 71 años muere Catherine O’Hara, la actriz que marcó generaciones como la madre de Kevin en «Mi pobre angelito»

La actriz canadiense Catherine O’Hara, una de las grandes referentes del humor y la actuación en cine y televisión, falleció a los 71 años, según confirmó su representante este viernes 30 de enero. La noticia fue difundida inicialmente por el portal TMZ y, hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la causa de su muerte.

Con una carrera que abarcó más de cuatro décadas, O’Hara se consolidó como una figura clave de la comedia internacional y como una intérprete versátil capaz de transitar entre el humor, el drama y la animación. Para el público masivo, su rostro quedó grabado para siempre como Kate McCallister, la madre de Kevin en la exitosa saga Home Alone (Mi pobre angelito), estrenada en 1990 y convertida en un clásico del cine familiar.

Nacida en Toronto en 1954, Catherine O’Hara fue la segunda menor de siete hermanos. Su primer contacto con la actuación ocurrió en la infancia, cuando interpretó a la Virgen María en una obra escolar. Tras finalizar la secundaria, trabajó como mesera en el legendario Second City de Toronto, espacio que sería decisivo para el desarrollo de su carrera artística.

Su debut cinematográfico se produjo en 1980 con Double Negative, pero el reconocimiento llegó progresivamente con participaciones en producciones de alto perfil. Trabajó bajo la dirección de Martin Scorsese en After Hours (1985) y alcanzó un nuevo nivel de popularidad con Beetlejuice (1988), donde dio vida a la excéntrica Delia Deetz, papel que retomó en la secuela estrenada en 2024.

El éxito global llegó en 1990 con Home Alone, donde su interpretación de una madre angustiada y entrañable la convirtió en un ícono del cine navideño. Repitió el rol en Home Alone 2: Lost in New York (1992), consolidando su lugar en la memoria colectiva de varias generaciones.

Su filmografía incluye también títulos destacados como The Nightmare Before Christmas, donde prestó su voz al personaje de Sally, y una prolífica colaboración con el director Christopher Guest en influyentes mockumentaries como Waiting for Guffman, Best in Show y A Mighty Wind, trabajos que reforzaron su prestigio dentro del cine independiente y la comedia de autor.

De SCTV a la consagración televisiva

El camino de O’Hara en la comedia comenzó formalmente en 1974, cuando se incorporó al elenco de Second City, compartiendo escena con figuras como Eugene Levy y Gilda Radner. Dos años más tarde dio el salto a la televisión con Second City Television (SCTV), programa de sketches que se emitió por NBC durante los años ochenta y que se convirtió en una cantera de talentos.

En SCTV, O’Hara destacó por su extraordinaria capacidad para transformarse, interpretando desde parodias de celebridades hasta personajes completamente originales. A pesar del éxito creativo, la actriz reconoció en diversas entrevistas que el programa no ofrecía estabilidad económica, una realidad común en la comedia televisiva de la época.

En 1981, durante un receso del programa, fue invitada a integrarse a Saturday Night Live. Aunque inicialmente aceptó, decidió regresar a SCTV cuando el show renovó temporadas, dejando su lugar en SNL a su amiga Robin Duke. Como guionista e intérprete, O’Hara obtuvo cinco nominaciones al Emmy y ganó una estatuilla por su trabajo en el programa.

Tras el cierre de SCTV en 1984, la actriz optó por redefinir su carrera, priorizando proyectos que le ofrecieran nuevos desafíos artísticos, una decisión que marcaría el resto de su trayectoria.

La muerte de Catherine O’Hara deja un vacío profundo en la industria del entretenimiento, pero su legado permanece intacto: una carrera construida con autenticidad, talento y una sensibilidad única que logró hacer reír, emocionar y conectar con públicos de todo el mundo.