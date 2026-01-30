Forge y Tigres dan inicio a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026

CONCACAF

MIAMI – La Copa de Campeones de la Concacaf 2026 comienza con Forge FC recibiendo a Tigres UANL en el partido de ida de su serie de la Primera Ronda el martes en el Estadio Hamilton en Ontario, Canadá.

El Forge FC aspira a su primera victoria en la Copa de Campeones. Todos sus encuentros anteriores han sido contra equipos mexicanos, pero esta será la primera vez que el equipo canadiense se enfrente a Tigres.

Tigres UANL se enfrentará a un club canadiense en la Primera Ronda del torneo por segunda vez en su historia, tras hacerlo contra Vancouver Whitecaps en la edición de 2024, serie que ganó con un marcador global de 4-1. André-Pierre Gignac , Luis Quiñones , Ozziel Herrera y Juan Pablo Vigón anotaron para el club mexicano, mientras que Damir Kreilach anotó para el equipo canadiense. Esta serie resultó en el primer y único empate de Tigres UANL contra un club canadiense (1-1) el 7 de febrero de 2024.

El único equipo canadiense que derrotó a Tigres en una serie CCC fue Toronto FC, en los cuartos de final de 2018 que terminaron 4-4 en el global y vieron al equipo de la MLS avanzar debido a la regla de los goles de visitante.

Tigres está listo para una nueva temporada 🐯💪 pic.twitter.com/pddX5RnSPL — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) January 18, 2026

La serie terminó con un marcador global de 4-4 y, gracias a la regla de los goles de visitante, el club canadiense avanzó a las Semifinales a pesar de perder el partido de vuelta 3-2 el 13 de marzo de 2018. Jozy Altidore (ida), Jonathan Osorio (ida), Rafa Carioca con un autogol (vuelta) y Sebastián Giovinco (vuelta) anotaron para el club canadiense, mientras que Eduardo Vargas (ida y vuelta) y André-Pierre Gignac , con dos goles en el partido de vuelta, anotaron para el club mexicano.

Tigres también buscará convertirse en el noveno equipo mexicano en ganar la Copa de Campeones más de una vez. El equipo mexicano se coronó campeón en 2020 al derrotar a Los Ángeles FC por 2-1 en la final.

El partido de vuelta de su serie se jugará el 10 de febrero en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, México.