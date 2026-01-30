PROMUSICA enciende el fin de semana con disco, y «Amor eterno»

El ritmo, la nostalgia y la emoción se apoderan del fin de semana con la agenda musical que presenta PROMUSICA, la productora salvadoreña que apuesta por experiencias en vivo pensadas para todos los gustos. Dos espectáculos, dos estilos y un mismo escenario: el Hotel Real Intercontinental El Salvador, que se convierte en el epicentro del entretenimiento este viernes y sábado.

La fiesta arranca el viernes 30 de enero con “Amor Eterno: Homenaje Sinfónico a Rocío Dúrcal & Juan Gabriel”, un espectáculo cargado de sentimiento y grandes clásicos que han marcado generaciones. La velada contará con las voces de Andra de Luzma y Richard Gómez, quienes rendirán tributo a dos íconos de la música en español, acompañados por un formato sinfónico que promete una experiencia intensa y emotiva.

El concierto inicia a las 7:00 de la noche y las entradas tienen un costo de $20, disponibles a través de Smart Ticket. Será una noche para cantar, recordar y dejarse llevar por canciones que siguen vigentes en el corazón del público.

Pero si lo tuyo es bailar sin parar, el sábado llega el turno de “Disco Fever – Edición 2026”, una mega fiesta que revive los grandes éxitos bailables de los años 70. Durante más de seis horas, la pista se encenderá con grupo en vivo, DJs, drinks, food y una selección musical diseñada para sacar el mejor paso al más puro estilo John Travolta.

La cita es el sábado 31 de enero, desde las 7:00 p. m., con entrada general de $20 por persona (más cargo por boletería). El evento es para mayores de 15 años, aunque los menores pueden asistir acompañados por un adulto. Las entradas también están disponibles en Smart Ticket.

Con esta doble propuesta, PROMUSICA apuesta por un fin de semana que combina romanticismo, nostalgia y pura energía bailable, consolidándose como una de las productoras que marcan la agenda cultural y de espectáculos en El Salvador.