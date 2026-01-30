Muertes y congelamiento: Así fue el paso de la tormenta invernal en U.S.A

Por Liset Orellana, Corresponsal de Prensa en EE.UU.

Más de cien personas han perdido la vida tras la tormenta invernal que golpeó Estados Unidos… y esto aún no termina. Entre 108 y 115 personas han fallecido en más de 20 estados, según estimaciones recopiladas por medios como Univision, CBS News y reportes oficiales estatales, mientras las investigaciones continúan y los números siguen ajustándose.

Estos casos están relacionadas con accidentes, caídas, condiciones extremas de frío y emergencias ocurridas durante y después de la tormenta, que afectó a millones de personas en todo el país.

Zonas más afectadas hasta ahora:

Nueva York encabeza la lista, con al menos 15 fallecidos en la ciudad de Nueva York y Long Island, según autoridades locales. Tennessee reportó 14 muertes en ocho condados, tras carreteras congeladas y cortes prolongados de servicios. En Texas, se confirmó una de las tragedias más impactantes: tres hermanos, de 6, 8 y 9 años, perdieron la vida tras caer en un estanque congelado.

Además del impacto humano, la tormenta dejó cientos de miles de hogares sin electricidad, vuelos cancelados, carreteras cerradas y ciudades enteras paralizadas, justo en medio de temperaturas que rompieron récords en varias regiones.

Meteorólogos y autoridades advierten que el frío extremo continuará en algunas zonas, y piden máxima precaución, especialmente para quienes no están acostumbrados a este tipo de condiciones invernales.

