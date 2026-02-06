Anuncian calendario para la clasificación de la Copa Mundial de la FIFA 2030

Concacaf anunció el calendario para participar a la Copa Mundial de la FIFA 2030 contando con la participación de las 35 asociaciones miembro de Concacaf afiliadas a la FIFA y se disputarán en tres rondas y un Play-In.

La Primera Ronda contará con partidos de eliminación directa a ida y vuelta, seguida por Fase de Grupos en la Segunda y la Ronda Final, culminando con un Play-In a ida y vuelta.

Al concluir las clasificatorias, seis asociaciones miembro obtendrán boletos directos para la Copa Mundial de la FIFA 2030 de 48 equipos, mientras que el ganador del Play-In avanzará al Repechaje Intercontinental de la FIFA.

En total, hasta siete asociaciones miembro de Concacaf podrían participar en la 24ª edición de la Copa Mundial masculina de la FIFA.

Primera Ronda: 22 equipos (Eliminación directa)

La Primera Ronda de las Clasificatorias Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA 2030 se disputará durante la primera mitad de la Ventana FIFA de septiembre-octubre de 2027 e incluirá a las asociaciones miembro de Concacaf ubicadas del lugar 14 al 35 en el Ranking FIFA.

Los 22 equipos se dividirán en 11 llaves según el ranking, con el equipo mejor clasificado enfrentando al de menor clasificación. Tras los partidos de ida y vuelta, el ganador del marcador global en cada serie (11 equipos en total) avanzará a la Segunda Ronda.

Segunda Ronda: 24 equipos (Fase de Grupos)

La Segunda Ronda de las Clasificatorias Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA 2030 comenzará durante la segunda mitad de la Ventana FIFA de septiembre-octubre, seguida por partidos en noviembre de 2027 y marzo de 2028. Esta ronda incluirá a los 11 ganadores de la Primera Ronda y a las 13 asociaciones miembro mejor clasificadas de Concacaf, de acuerdo con el Ranking FIFA.

Las 24 asociaciones miembro se dividirán en seis grupos de cuatro, con cada equipo enfrentando a los demás de su grupo como local y visitante, para un total de seis partidos por equipo, tres en casa y tres fuera. Al concluir la Segunda Ronda, los seis ganadores de grupo y los seis segundos lugares (12 equipos en total) avanzarán a la Ronda Final.

Ronda Final: 12 equipos (Fase de Grupos)

La Ronda Final de las Clasificatorias Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA 2030 se disputará en junio de 2028 y septiembre-octubre de 2029, e incluirá a los ganadores y segundos lugares de grupo de la Segunda Ronda. Las 12 asociaciones miembro se dividirán en tres grupos de cuatro, con cada equipo enfrentando a los demás de su grupo como local y visitante, para un total de seis partidos por equipo, tres en casa y tres fuera.

Al concluir la Ronda Final, los tres ganadores de grupo y los tres segundos lugares (seis equipos en total) asegurarán su boleto a la Copa Mundial de la FIFA 2030, mientras que los dos mejores terceros lugares avanzarán a un nuevo Play-In de las Clasificatorias Concacaf.

Play-In Concacaf: dos equipos (Eliminación directa)

El nuevo Play-In de las Clasificatorias Concacaf se disputará en noviembre de 2029 y determinará el representante de la Confederación para el Repechaje Intercontinental de la FIFA. La serie entre los dos mejores terceros lugares de la Ronda Final se jugará en formato de eliminación directa a ida y vuelta, con el ganador del marcador global asegurando el boleto de Concacaf al Repechaje Intercontinental de la FIFA.