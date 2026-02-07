El Salvador se prepara para cantar a todo pulmón las canciones de Shakira

La espera eterna ha terminado y Shakira se prepara para brindar un megaevento en El Salvador. desde el 7 de febrero la artista colombiana encenderá el escenario salvadoreño en una residencia histórica en el país con 5 fechas confirmadas.

Tanto los fans nacionales como los internacionales cantarán a todo pulmón los éxitos de la cantante como por ejemplo: «BZRP Music Sessions #53» «La Fuerte,» «Acróstico,» «Hips Don’t Lie,» «Waka Waka,» «Ojos Así,» y un medley de temas como «Copa Vacía,» «La Bicicleta,» entre otros.

El Ministerio de Turismo (MITUR) informó que para la residencia de Shakira en El Salvador se espera que asistan 82 mil espectadores para disfrutar con los éxitos de la artista colombiana en su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Para los fans que no podrán disfrutar del primer concierto de Shakira los otros días serán: 8, 12, 14 y 15 de febrero,