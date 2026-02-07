Selecta sub-17 inicia con el pie derecho  en el Premundial Concacaf

La Selecta sub-17 debutó de la mejor manera en el premundial Concacaf. los guerreros cuscatlecos se impusieron 3-1 ante Belice quienes empezaron con la ventaja en el marcador y terminaron perdiendo el encuentro.

El partido disputado en el Estadio Cementos El Progreso, el cuadro de Los Jaguares iniciaron con la ventaja en el marcador, sin embargo, el protagonista salvadoreño apareció para darle vuelta al marcador y a la ventaja.

Andrew Sorto, 6 minutos después del gol de Belice (19′) firmó el primero, el segundo tanto al 34′ y su hat trick al 45′ llevándose la victoria desde el primer tiempo.

Con este resultado, El Salvador suma una victoria importante en el inicio del torneo, colocándose como líder del Grupo F con tres puntos, al igual que Cuba, que derrotó 1-0 a Curazao en la misma jornada del Premundial Concacaf Sub-17.

El próximo compromiso de El Salvador será el domingo 8 de febrero ante Cuba, a las 8:00 p. m. (hora de El Salvador), nuevamente en el Estadio Cementos Progreso de la Ciudad de Guatemala.