Capturan a hombre que presuntamente portaba con marihuana en Soyapango

Con cinco porciones de marihuana fue capturado José Arnoldo Orellana Olivares durante un procedimiento policial realizado en el distrito de Soyapango, en San Salvador Este, como parte de las acciones de seguridad desarrolladas en la zona.

De acuerdo con el informe, al momento de la intervención las autoridades le incautaron además 190 dólares en efectivo, un teléfono celular y una motocicleta, objetos que serán incorporados a las investigaciones correspondientes.

Orellana Olivares será remitido ante las instancias judiciales por el delito de posesión y tenencia de drogas, mientras continúan las diligencias para determinar si tiene vínculos con otras actividades ilícitas.