El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó por medio de redes sociales que para este fin de semana, se espera que haya un cielo mayormente despejado y sin lluvias en el territorio salvadoreño.

«Hoy tendremos cielo mayormente despejado y sin lluvias, condiciones adecuadas para actividades al aire libre», mencionó el MARN.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la Cartera de Medio Ambiente los vientos continuarán presentes, sobre todo en zonas altas, y el ambiente se mantendrá fresco durante el día.

«En la noche y madrugada se sentirá más frío, por lo que es importante tomar precauciones y abrigarse», dijo el MARN.