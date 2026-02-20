Atrapan a dos hombres que presuntamente protagonizaron una pelea

La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura de dos hombres quienes presuntamente protagonizaron una pelea en la vía pública en San Marcos, San Salvador Sur.

«En San Marcos, San Salvador Sur, capturamos a dos hombres quienes protagonizaron una pelea en la vía pública», dijo la PNC.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la PNC, los capturados se identificaron como: Mario Saúl Sandoval Pérez, de 54 años, conductor de un bus de la ruta A y Werner Vladimir Interiano Alarcón, de 48 años, conductor de un camión.

«Ambos fueron captados en un video mientras peleaban luego de disputarse la vía en la calle principal Alfonso Alballero, de San Marcos. Serán remitidos por desórdenes públicos», manifestó la Policía Nacional Civil.