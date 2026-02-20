Pastor hondureño se mantendrá en detención provisional por delito de tráfico ilegal de personas

El Juzgado de Paz de Pasaquina decretó instrucción formal con detención provisional contra Santiago Zúniga Cruz, de 59 años, y Lidia Saharay Maldonado Matute, de 37, acusados del delito de tráfico ilegal de personas en perjuicio de un adolescente identificado con las iniciales Y. J. G. C.

«Instrucción con detención para pastor hondureño acusado de tráfico ilegal de personas —El sujeto, junto a su acompañante, fue capturado en la frontera El Amatillo», dijo Centros Judiciales de El Salvador en X.

Según el requerimiento presentado por la Fiscalía General de la República, los imputados fueron capturados el pasado 4 de febrero durante un procedimiento realizado en la frontera El Amatillo, en el departamento de La Unión.

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional Civil, los agentes intervinieron el vehículo en el que se transportaban y detectaron que llevaban a un menor de edad. Las autoridades verificaron que el adolescente no contaba con la autorización legal de sus padres para salir de Honduras, lo que dio paso a su detención y posterior judicialización.

«El reporte policial indica que el adolescente no contaba con la autorización legal de sus padres para salir de Honduras, situación que dio lugar al procedimiento y la posterior judicialización del caso», manifestó Centros Judiciales.