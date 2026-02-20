Radio Lo Nuestro celebra 14 años conectando a la comunidad latina desde Los Ángeles al mundo

Por: Bayron Romero Periodista y Corresponsal en EE.UU.

La emisora Radio Lo Nuestro, con sede en Los Ángeles, celebra su 14.º aniversario consolidándose como una de las plataformas radiales dedicadas a la comunidad latina radicada en Estados Unidos, con especial proyección hacia el público salvadoreño y centroamericano.

A lo largo de más de una década, la estación ha construido un espacio de identidad cultural, música y acompañamiento para miles de oyentes que encuentran en su programación un vínculo con sus raíces. Aunque su base de operaciones está en el sur de California, la radio se escucha a nivel mundial gracias a su plataforma digital y su presencia en servicios de streaming como TuneIn, lo que amplía su alcance más allá del territorio estadounidense.

Una radio pensada para la comunidad latina

Desde sus inicios, Radio Lo Nuestro ha enfocado su propuesta en ofrecer contenido en español, destacando principalmente música salvadoreña y centroamericana, sin dejar de lado los grandes éxitos de la música latina que forman parte del repertorio internacional.

La emisora se ha convertido en un punto de encuentro para la diáspora latina en Estados Unidos, especialmente para quienes residen en California, uno de los estados con mayor población hispana del país. Su programación combina entretenimiento, tradición, identidad y actualidad, fortaleciendo el sentido de pertenencia de sus oyentes.

Escenario para artistas de trayectoria

Durante estos 14 años, por los micrófonos de Radio Lo Nuestro han pasado artistas reconocidos y de amplia trayectoria dentro de la música latina. La estación no solo ha servido como plataforma para la difusión de grandes éxitos, sino también como espacio de promoción para talentos emergentes, especialmente de El Salvador y Centroamérica.

Los oyentes pueden disfrutar en su programación de canciones emblemáticas que han marcado generaciones, así como nuevas propuestas que mantienen vigente el sonido latino en el panorama actual.

14 años de crecimiento y adaptación digital

En una era dominada por las plataformas digitales, Radio Lo Nuestro ha sabido adaptarse a los nuevos formatos de consumo, permitiendo que su señal llegue a cualquier parte del mundo mediante internet. Esta evolución ha sido clave para mantener su relevancia y ampliar su audiencia global.

El aniversario número 14 no solo representa un logro institucional, sino también el resultado del respaldo constante de la comunidad latina que ha acompañado a la emisora desde sus inicios.

Con esta celebración, Radio Lo Nuestro reafirma su compromiso de continuar promoviendo la cultura, la música salvadoreña y centroamericana, y de seguir siendo la voz que conecta a la comunidad latina en Estados Unidos con sus raíces y tradiciones.