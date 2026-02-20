El Salvador se prepara para ser sede del primer IRONMAN 70.3 San Salvador

El Salvador hará historia este domingo 22 de febrero al convertirse en sede de la primera edición del IRONMAN 70.3 San Salvador, uno de los eventos de resistencia más prestigiosos del mundo, que reunirá a atletas de 28 países.

La competencia incluirá 1.9 kilómetros de natación en el Lago de Ilopango, 90 kilómetros de ciclismo y 21.1 kilómetros de carrera, culminando en el corazón del Centro Histórico de San Salvador. Más allá del ámbito deportivo, el evento representa una oportunidad estratégica para impulsar el turismo, dinamizar la economía y fortalecer la proyección internacional del país como destino de clase mundial.

Cierres de vías y medidas de movilidad

Para garantizar la seguridad de atletas, voluntarios y público, el Gobierno de El Salvador implementará restricciones vehiculares el domingo 22 de febrero de 2026, desde las 12:00 a.m. hasta las 5:30 p.m., en el tramo comprendido entre Cojutepeque y el Centro Histórico de San Salvador.

Los horarios de apertura por tramos serán los siguientes:

1:45 p.m. : Cojutepeque – derivador a carretera Panamericana.

: Cojutepeque – derivador a carretera Panamericana. 2:00 p.m. : Derivador – Bulevar San Bartolo – Calle a Apulo.

: Derivador – Bulevar San Bartolo – Calle a Apulo. 2:30 p.m. : Bulevar San Bartolo – Plaza Libertad.

: Bulevar San Bartolo – Plaza Libertad. 5:30 p.m.: Bulevar Los Héroes – Plaza Libertad.

Además, se habilitará un carril reversible en la carretera Panamericana, desde Cojutepeque hasta San Martín, para facilitar la movilidad durante la jornada.

Las autoridades recomiendan a la población anticipar sus desplazamientos y utilizar rutas alternas como Carretera de Oro, Bulevar Venezuela, Alameda Juan Pablo II, Avenida Las Amapolas y Alameda Manuel Enrique Araujo. Asimismo, sugieren consultar la plataforma de navegación Waze, donde estarán reflejados los cierres.

El evento busca consolidar a El Salvador en la agenda deportiva global y posicionarlo como un referente regional en la organización de competencias internacionales de alto nivel.