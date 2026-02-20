MARN: «Finalizamos la semana con cielo entre despejado y poco nublado»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este fin de la semana el territorio salvadoreño tendrá cielo entre despejado y poco nublado, sin probabilidades de lluvia.

«Finalizamos la semana con cielo entre despejado y poco nublado, sin probabilidades de lluvia en todo el país», indicó el MARN.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la Cartera de Medio Ambiente, el viento variará entre 9 y 18 km/h, con ráfagas ocasionales que podrían alcanzar hasta los 25 km/h, principalmente en zonas altas.