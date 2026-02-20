Trump ordena identificar y liberar archivos sobre ovnis y posible vida extraterrestre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que instruirá a varias agencias federales a identificar y liberar archivos relacionados con objetos voladores no identificados (Ovnis), fenómenos aéreos no identificados (UAP).

A través de su red Truth Social, el mandatario afirmó que la medida busca recopilar y hacer públicos documentos sobre asuntos que calificó como “altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes”. Según explicó, la acción involucrará al Departamento de Defensa —antiguamente conocido como Departamento de Guerra— y otras agencias federal.

Las declaraciones de Trump surgen luego de comentarios realizados por el expresidente Barack Obama en un pódcast del periodista Brian Tyler Cohen. Durante una ronda de preguntas rápidas sobre vida extraterrestre, Obama respondió: “Son reales, pero yo no los he visto”, y agregó que no existen instalaciones secretas bajo tierra, salvo que hubiera una conspiración tan grande que incluso ocultara información al presidente.

Trump reaccionó asegurando que Obama “dio información clasificada” y cometió “un grave error”, declaraciones ofrecidas a la prensa a bordo del Air Force One. No obstante, el actual mandatario reconoció que él mismo desconoce si los extraterrestres existen, aunque defendió la necesidad de abrir los archivos oficiales sobre estos fenómenos.

Posteriormente, Obama aclaró en Instagram que durante su presidencia no vio “pruebas” de contacto con vida extraterrestre, aunque sostuvo que, dada la inmensidad del universo, es probable que exista vida más allá de la Tierra.