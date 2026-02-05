Atrapan a hombres de nacionalidad guatemalteca quienes intentaron ingresar droga al país

La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura de dos hombres de nacionalidad guatemalteca quienes presuntamente intentaron ingresar droga al país por la Frontera San Cristóbal conduce hacia Santa Ana.

«Personal Policial de la División Antinarcóticos capturaron a 2 sujetos de nacionalidad guatemalteca, que intentaron ingresar droga al país», mencionó la PNC.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la PNC, los capturados fueron identificados como: Keny Josué Contreras López, de 31 años de edad y Williams Rodiccson Rolando Barrera Yoccute, de 37 años.

«Gracias a la ayuda de nuestro K9 Mirko, se identificó una caleta dentro del vehículo donde transportaban el ilícito. Se les incautó: Dos porciones grandes de cocaína, con valor aproximado de $50,228 y 1 vehículo», indicó la Policía Nacional Civil.

«El procedimiento se realizó mediante un control antidrogas instalado en km 95 de la carretera que de la Frontera San Cristóbal conduce hacia Santa Ana. Ambos serán remitidos por el delito de tráfico ilícito de drogas», agregó.