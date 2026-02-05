Prófugo en caso de hurto y desmantelamiento de motocicletas se entrega a las autoridades

El imputado que se encontraba prófugo en el proceso contra una estructura dedicada al hurto y desmantelamiento de motocicletas se entregó este día a las autoridades, según informaron fuentes de Seguridad.

«El imputado que se encontraba prófugo en el caso de la estructura dedicada al hurto y desmantelamiento de motocicletas se entregó este día», manifestó el fiscal general de la FGR, Rodolfo Delgado.

De acuerdo con el reporte, su entrega se da en el marco de las investigaciones que desarrollan las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad, como parte de las acciones para ubicar a los implicados en este tipo de hechos delictivos.

Las autoridades señalaron que el procedimiento reafirma el trabajo coordinado para llevar ante la justicia a los responsables, en cumplimiento de la normativa vigente.