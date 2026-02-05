Capturan al «Apóstol Santiago» por el presunto tráfico ilegal de personas

Por medio de redes sociales reportan que el creador de contenido catalogado como «Apóstol Santiago» fue detenido por la Policía Nacional Civil por el supuesto tráfico ilegal de personas.

Según la información brindada la PNC detuvo en la frontera El Amatillo a dos hondureños acusados de tráfico ilegal de personas: Lidia Maldonado, de 38 años, y Santiago Cruz Zúñiga, de 59, conocido como “Apóstol Santiago”.

Según las autoridades, intentaban ingresar al país pero ocultaban en el baúl de un vehículo a un adolescente hondureño de 16 años que viajaba solo.

El menor fue rescatado con vida y será puesto bajo protección de CONAPINA, mientras la Fiscalía continúa con el proceso judicial contra los detenidos