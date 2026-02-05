Mbappé y Bellingham reciben el trofeo FIFPRO como integrantes del once del año

Madrid, 5 feb (EFE).- El francés Kylian Mbappé y el inglés Jude Bellingham, jugadores del Real Madrid, recibieron en la ciudad deportiva de Valdebebas sus galardones como integrantes del FIFPRO World 11 Masculino de 2025, un once ideal elegido con los votos de futbolistas profesionales de todo el mundo.

El once elegido por la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas (FIFPRO), está formado por Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Virgil van Dijk, Nuno Mendes; Vitinha, Pedri, Bellingham, Cole Palmer; Lamine Yamal, Ousmane Dembéle y Mbappé.

Es la sexta ocasión en la carrera de Mbappé que integra el once y la tercera que lo consigue Bellingham. Ambos recibieron en la mañana del jueves el galardón y posaron con él ante los medios del club blanco.

Mbappé acabó la temporada 2024/25 como ‘Bota de Oro’, con los 44 goles que marcó en todas las competiciones en su primera temporada con el Real Madrid. Bellingham, que se encuentra en un proceso de recuperación de un mes de una lesión muscular y posó con rostro serio con el trofeo, logró 15 goles el pasado curso y repartió 15 asistencias. EFE

