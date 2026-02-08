Bad Bunny hace historia en el medio tiempo del Super Bowl LX

El cantante puertorriqueño hace historia en el Super Bowl LX. Bad Bunny prendió el suelo de Santa Clara después de ser elegido como el artista para el Halftime Show del Super Bowl LX, que enfrentó a los Seattle Seahawks ante los New England Patriots.

El artista Puertorriqueño sorprendió con un show lleno de elementos, con los que rindió tributo a la cultura latina, con diversos momentos, que incluyó como invitados especiales a Lady Gaga y Ricky Martín.

Entre las canciones que sonaron en el medio tiempo:

Titi me preguntó

Yo Perro Sola

Safaera

Party

Voy a llevarte pa PR

Eoo

Mónaco

Die Whith a Smile – Interpretación de Lady Gaga

Baile Inolvidable

NuevaYol

Lo que le pasó a Hawaii – Interpretación de Ricky Martin

El Apagón

Café con Ron

DTMF

El partido fue una victoria para Seattle Seahawks con un 29 a 13 a los New England Patriots.