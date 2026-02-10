BCIE fortalece su presencia en Japón con la reapertura de un bono por 15 millones de dólares neozelandeses

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó la reapertura por 15 millones de dólares neozelandeses (NZD) de la colocación privada emitida el pasado 3 de diciembre de 2025, originalmente por NZD25 millones y a un plazo de cinco (5) años.

Con esta reapertura, efectuada en el mercado de capitales de Japón, el monto total de la emisión asciende a NZD40 millones, respaldado por la demanda del segmento de inversionistas “retail” japoneses, reconocido por su estabilidad y recurrencia, así como por su confianza en la solidez financiera del BCIE.

Esta operación constituye la primera colocación privada del plan de fondeo 2026, posterior a las emisiones benchmark por US$2,000 millones y GBP 500 millones en mercado públicos. La transacción se enmarca en la estrategia financiera del Banco, orientada a complementar las emisiones globales mediante operaciones que contribuyan a diversificar mercados y monedas, ampliar la base de inversionistas y optimizar el costo de fondeo. La confianza demostrada por los inversionistas en esta transacción ratifica el posicionamiento del BCIE como un emisor de alta calidad crediticia en Asia, región de la que proviene el 19% de las emisiones históricas del Banco.

Esta operación reafirma la capacidad del BCIE para ejecutar de manera consistente su estrategia de financiamiento, asegurando recursos competitivos para impulsar el desarrollo de sus países miembros.