Incendio en locales de Sonsonate deja pérdidas materiales

Cuerpo de Bomberos Nacionales, en coordinación con Comandos de Salvamento de El Salvador, seccional de Sonsonate, Policía Nacional Civil, Fuerza Armada y otros cuerpos de socorro, permitió controlar con rapidez el avance de las llamas hacia otros locales aledaños.

«Atendemos reporte de incendio estructural en Megaplaza, Sonsonate. De manera preliminar, alrededor de 7 puestos afectados», dijo Cuerpo de Bomberos en sus redes sociales.

#UltimaHora | Socorristas reportan un voraz incendio en la Mega Plaza, Sonsonate Centro pic.twitter.com/2yMqYVqFMQ — El Metropolitano (@ElMetroDigital) February 10, 2026

Por más de una hora, voluntarios y elementos bomberiles trabajaron intensamente para sofocar el incendio, el cual dejó cuantiosas pérdidas materiales en la zona afectada.

Comandos de Salvamento informó que no se reportaron víctimas del siniestro, gracias al cordón de seguridad instalado por las autoridades, lo que permitió que el fuego fuera controlado de manera oportuna y sin poner en riesgo a la población.