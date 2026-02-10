Alcaldía de San Salvador Centro y Embajada China celebran el Año Nuevo Chino del Caballo

Con el objetivo de promover espacios que unen culturas y acercan el arte a la gente, la Alcaldía de San Salvador Centro, junto a la Embajada de la República Popular de China celebraron el Año Nuevo Chino del Caballo.

Este evento contó con un concierto de la Orquesta Sinfónica de San Salvador por el inicio del año nuevo Chino del Caballo en el teatro presidente.

Un concierto que celebra el talento de nuestros jóvenes artistas y fortalece el intercambio cultural.🎶🎻🎤 pic.twitter.com/igkH1SnLDm — Alcaldía de San Salvador (@alcaldia_ss) February 10, 2026

Tras el concierto, la comuna capitalina cerró con fuegos artificiales con el que junto a la embajada de la República Popular de China, cerraron la celebración.

El significado central del Año del Caballo de Fuego (2026) es la purificación a través de la acción. Es un año de «limpieza» donde lo que ya no funciona se consume para dar lugar a algo nuevo y más fuerte.