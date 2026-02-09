¡Sold Out en las tres funciones de Las Guardianas KPOP en El Salvador!

Gritos, música y mucha emoción marcaron las tres funciones completamente llenas de Las Guardianas KPOP, realizadas el pasado domingo 8 de febrero en el Teatro Presidente, donde cientos de familias salvadoreñas vivieron una experiencia inolvidable.

El espectáculo, producido por Cosmo Producciones, superó las expectativas del público, consolidándose como uno de los eventos familiares más exitosos del año, con tres funciones sold out que reflejan el crecimiento del entretenimiento familiar y del fenómeno K-pop en El Salvador.

La agrupación llegó por primera vez al país como parte de su tour por Latinoamérica, brindando a chicos y grandes un concierto lleno de energía, inspirado en la fiebre mundial del momento: el K-pop.

Cada función ofreció una experiencia única, con una propuesta visual de alto nivel que incluyó escenografía, vestuarios, iluminación y coreografías, creando un espectáculo que quedará marcado en la memoria de sus fanáticos.

Con este éxito, Las Guardianas KPOP se consolidan como un fenómeno familiar y Cosmo Producciones reafirma su compromiso de seguir trayendo al país espectáculos internacionales de alto nivel, enfocados en experiencias seguras, memorables y de calidad para toda la familia.