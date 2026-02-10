Corte de Cuentas y SRS articulan esfuerzos para una formación de excelencia 

La Corte de Cuentas de la República (CCR) y la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) suscribieron una Carta de Entendimiento con el propósito de establecer un marco de cooperación y apoyo interinstitucional, orientado a fortalecer las competencias técnicas y profesionales del personal de ambas instituciones, específicamente de los auditores y de jurídicos de la Entidad Fiscalizador Superior salvadoreña.

Dicha alianza fue firmada por el presidente Walter Salvador Sosa y el Superintendente de Regulación Sanitaria, Noe Geovanni García Iraheta, en presencia de los magistrados Julio Guillermo Bendek y José Rodrigo Flores.

Mediante este acuerdo, la SRS se comprometió a capacitar al talento humano de la CCR en materia de Derecho Sanitario, así como en la aplicación de la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria y demás normativa relacionada.

Por su parte, la CCR a través del Centro de Instrucción y Capacitación (CINCAP) asumió el compromiso de incorporar en su oferta formativa temáticas para ser impartidas por un banco de formadores profesionales con experiencia en diversas especialidades, a fin de capacitar al talento la SRS sobre la función fiscalizadora.

Durante el acto de firma, el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa, destacó que este acuerdo “fortalece el ecosistema de gobernanza democrática y reafirma nuestra determinación de impulsar una gestión pública moderna, íntegra y orientada a resultados”.

Asimismo, el titular de la CCR subrayó que, durante la presente gestión, “el Organismo de Dirección ha robustecido los lazos de cooperación interinstitucional, al considerar que “más que una opción, es una necesidad para brindar servicios eficientes y de calidad a la ciudadanía”.

Con esta Carta de Entendimiento, ambas instituciones reafirman su compromiso de trabajar de manera articulada en el fortalecimiento del recurso humano del sector público, contribuyendo a una administración pública más profesional, transparente y eficiente.