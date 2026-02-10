Instituto Nacional Joaquín Ernesto Cárdenas recibe paquetes escolares

Con el objetivo de brindar los insumos necesarios para que los estudiantes desarrollen el año lectivo de la mejor manera, este día En el Instituto Nacional Joaquín Ernesto Cárdenas (Injecar), en San Miguel, los paquetes escolares están listos para ser entregados a los alumnos.

«¡Todo listo! En el Instituto Nacional Joaquín Ernesto Cárdenas, en San Miguel, la entrega de paquetes escolares está por comenzar, garantizando que los estudiantes inicien el año con los insumos necesarios», mencionó la Secretaría de Prensa.

Con esta entrega el Injecar se suma a los centros educativos donde los estudiantes ya cuentan con sus paquetes escolares.

