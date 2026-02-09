Blanca Guirola : «Hoy tenemos centros educativos hermosos, nunca nadie se preocupó (en el pasado)»

Este día, la directora del Centro Escolar Benjamín Sol Millet, Blanca Guirola, compartió su punto de vista por medio de una entrevista, de las transformaciones impulsadas por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, en materia educativa.

«Hoy tenemos centros educativos hermosos, nunca nadie se preocupó (en el pasado)», mencionó la directora.

Además, agregó que ahora el presidente, Nayib Bukele, está haciendo mejores instituciones para nuestros niños, cosa que no se había dado en el país, con el programa Dos Escuelas por Día, nuestra institución ha sido beneficiada.

“Antes, los padres no querían enviar a sus hijos por ese temor a la inseguridad, pero hoy podemos ver que ya los padres se quedan más tranquilos en casa, los estudiantes llegan con mucha confianza a los centros escolares, cosa que en ese momento hubo mucha deserción escolar, pocos alumnos», indicó.