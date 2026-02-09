MARN: «Inicio de semana con temperaturas disminuidas»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), indicó que para este inicio de semana el territorio salvadoreño continuará con las temperaturas disminuidas con un cielo mayormente despejado.

«Inicio de semana con temperaturas disminuidas. El día se mantendrá mayormente despejado, con algo de nubosidad en la zona norte del país. No se esperan lluvias», mencionó la Cartera de Medio Ambiente.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por el MARN, Se prevé viento del noreste moderado, con ráfagas más fuertes en zonas altas.

«Las temperaturas seguirán bajas, sobre todo durante la noche y la madrugada», agregó el MARN por medio de redes sociales.