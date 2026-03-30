MARN: «La mañana se mantendrá con cielo mayormente despejado»

Este lunes por la mañana, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), indicó que se espera cielo mayormente despejado en gran parte del territorio nacional.

A partir del mediodía y durante la tarde, se prevé nubosidad parcial con lluvias puntuales en la franja volcánica y la zona norte del país.

Por la noche, estas precipitaciones podrían desplazarse hacia sectores de la zona centro y norte.

El ambiente se mantendrá caluroso durante el día, refrescando en horas de la noche y madrugada. Además, el viento generará brisas ocasionales de hasta 35 km/h en zonas altas.