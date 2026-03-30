Combustible en El Salvador aumenta de precio

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas informó los precios de referencia de los combustibles que estarán vigentes del 31 de marzo al 13 de abril de 2026 en todo el país.
«Informamos a todos los salvadoreños los nuevos precios de referencia del #CombustibleSV, con vigencia del 31 de marzo al 13 de abril de 2026″, dijo la DGEHM.
Los nuevos valores reflejan incrementos en los tres tipos de combustible: superior, regular y diésel, en las diferentes zonas del territorio nacional.
Estos son los nuevos precios:
Zona Central
- Superior: $4.29 (+$0.21)
- Regular: $3.97 (+$0.13)
- Diésel: $4.15 (+$0.38)
Zona Occidental
- Superior: $4.30 (+$0.21)
- Regular: $3.98 (+$0.13)
- Diésel: $4.15 (+$0.37)
Zona Oriental
- Superior: $4.30 (+$0.18)
- Regular: $3.98 (+$0.10)
- Diésel: $4.16 (+$0.34)