Combustible en El Salvador aumenta de precio

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas informó los precios de referencia de los combustibles que estarán vigentes del 31 de marzo al 13 de abril de 2026 en todo el país.

«Informamos a todos los salvadoreños los nuevos precios de referencia del #CombustibleSV, con vigencia del 31 de marzo al 13 de abril de 2026″, dijo la DGEHM.

Los nuevos valores reflejan incrementos en los tres tipos de combustible: superior, regular y diésel, en las diferentes zonas del territorio nacional.

Estos son los nuevos precios:

Zona Central

Superior: $4.29 (+$0.21)

(+$0.21) Regular: $3.97 (+$0.13)

(+$0.13) Diésel: $4.15 (+$0.38)

Zona Occidental

Superior: $4.30 (+$0.21)

(+$0.21) Regular: $3.98 (+$0.13)

(+$0.13) Diésel: $4.15 (+$0.37)

Zona Oriental