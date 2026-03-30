EE.UU. retoma operaciones en su embajada en Caracas tras siete años

Por Liset Orellana, Corresponsal de Prensa en Estados Unidos

Washington D.C.- Estados Unidos anunció este lunes la reanudación formal de operaciones en su embajada en Caracas, Venezuela, un hecho que pone fin a casi siete años sin presencia diplomática directa y que redefine el vínculo entre ambos países en un contexto político profundamente transformado.

Según el comunicado oficial, la sede diplomática —cerrada desde marzo de 2019— retoma funciones como parte de una nueva etapa de acercamiento con Venezuela, tras años en los que la gestión consular y política se realizó desde Bogotá, Colombia. La embajadora Laura F. Dogu encabeza este proceso como encargada de negocios, liderando la restauración de las instalaciones y preparando el regreso progresivo del personal.

El reinicio de operaciones responde al plan de tres fases impulsado por Washington para el país sudamericano, con el objetivo de fortalecer la interlocución directa con el gobierno interino venezolano, la sociedad civil y el sector privado.

Un contexto marcado por intervención y cambio político

La reapertura de la embajada ocurre tras uno de los episodios más controvertidos en la historia reciente de la región: la intervención militar estadounidense en Caracas en enero de 2026, que culminó con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Tras el operativo, respaldado por Washington, se instaló un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, quien ha impulsado medidas de estabilización política y acercamiento con actores internacionales.

Este cambio de poder abrió la puerta a la reactivación de relaciones diplomáticas, congeladas desde 2019 en medio de tensiones políticas, sanciones económicas y desconocimiento mutuo entre ambos gobiernos.

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En paralelo, Maduro y Flores permanecen detenidos en Estados Unidos, donde enfrentan cargos por narcoterrorismo y corrupción en un tribunal federal de Nueva York.

El proceso judicial ha generado tensiones tanto en Venezuela como en el ámbito internacional. La defensa del exmandatario ha cuestionado las restricciones para acceder a fondos del Estado venezolano para costear su representación legal, mientras que fiscales estadounidenses sostienen que no tiene derecho a dichos recursos tras su destitución.

El juicio ha provocado movilizaciones de sectores chavistas en Caracas, que denuncian una persecución política, mientras el nuevo liderazgo intenta mantener estabilidad institucional en el país.

Funcionarios estadounidenses han calificado la reapertura de la embajada como “un nuevo capítulo” en la relación bilateral, que podría traducirse en una mayor cooperación política, económica y humanitaria en los próximos meses.

No obstante, analistas advierten que el restablecimiento de la presencia diplomática no implica una normalización total inmediata, sino el inicio de un proceso gradual condicionado por la evolución política interna de Venezuela.

Con la bandera estadounidense nuevamente izada en Caracas y el retorno de su misión diplomática, Washington apuesta por recuperar influencia directa en el país caribeño, en medio de un escenario aún marcado por la incertidumbre y la transición.