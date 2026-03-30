Turistas disfrutan el renovado Parque Recreativo Apulo en el arranque de Semana Santa

Miles de turistas nacionales y extranjeros aprovecharon el inicio de la Semana Santa para visitar el recién renovado Parque Recreativo Apulo, ubicado en el cantón Dolores Apulo, distrito de Ilopango.

Este espacio forma parte de los parques intervenidos por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, con el objetivo de ofrecer a las familias un lugar de sano esparcimiento en un entorno seguro y con infraestructura modernizada. El parque recibe mensualmente entre 25 mil y 30 mil visitantes.

Nuevos horarios y experiencia nocturna

Entre las principales mejoras destaca la ampliación de horarios, ahora de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., permitiendo a los turistas aprovechar mejor su visita.

Además, la nueva iluminación brinda una experiencia distinta durante la noche, permitiendo disfrutar de las instalaciones frente al Lago de Ilopango en un ambiente agradable.

Tarifas de ingreso y parqueo

Entrada nacionales: $2.50

Entrada extranjeros: $5.00

Gratis: niños menores de 6 años y adultos mayores de 60

Parqueo:

Vehículos livianos: $2.00

Vehículos pesados: $3.00

El renovado parque se posiciona como uno de los destinos más atractivos para el turismo interno durante este periodo vacacional.