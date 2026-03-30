Condenan a 285 años de prisión a pandillero de la MS por seis homicidios en Santa Ana

La Fiscalía General de la República informó que Giovanni Alexander Zeceña Menéndez, miembro de la MS, fue condenado a 285 años de prisión por seis homicidios y el delito de organizaciones terroristas.

De acuerdo con las investigaciones fiscales, Zeceña Menéndez participó en múltiples crímenes cometidos entre 2006 y 2009 en el cantón Cutumay Camones, en Santa Ana.

Entre los hechos atribuidos se encuentran dos dobles homicidios ocurridos en septiembre de 2008. Según lo documentado en el proceso judicial, las víctimas fueron interrogadas al ser consideradas rivales, posteriormente asesinadas y sus cuerpos lanzados a un pozo.

La sentencia fue emitida por el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana, tras valorar las pruebas presentadas durante el juicio.