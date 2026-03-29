ARENA destaca participación y ratifica liderazgo en elecciones internas

El partido ARENA informó sobre el desarrollo de sus elecciones internas para elegir a las autoridades del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), destacando una alta participación y organización durante la jornada.

De acuerdo con la Comisión Electoral Nacional (CEN), el proceso se llevó a cabo con orden, transparencia y plena libertad, reflejando el compromiso de la militancia con la vida interna del partido. Las autoridades detallaron que se habilitó un padrón cercano a los cuatro mil miembros activos, así como 18 centros de votación distribuidos a nivel nacional, lo que permitió una participación del 75.7 % de los convocados.

Tras el cierre y escrutinio, se oficializó la ratificación de la planilla liderada por Carlos García Saade, quien asumirá la conducción del COENA para el período 2026-2029. El delegado del CEN, Óscar Argueta, reconoció que durante el proceso se registraron incidencias puntuales relacionadas con el registro de afiliados; sin embargo, aseguró que estas fueron atendidas de manera oportuna, garantizando la transparencia de la jornada.

ARENA señaló que estos resultados reflejan la unidad, disciplina y capacidad de movilización del partido, reafirmando su compromiso con la democracia interna y su proyección en la vida política del país.