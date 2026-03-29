¡Águila vuela alto! Golea a FAS y le quita el invicto en el Clásico

El Club Deportivo Águila firmó una contundente victoria 3-0 sobre el Club Deportivo FAS, en el estadio Juan Francisco Barraza, durante la jornada 15 del torneo.

Con este resultado, los emplumados no solo se quedaron con el Clásico Nacional, sino que también le arrebataron el invicto a su rival, en un partido que dominaron de principio a fin.

El argentino Federico Andrada fue la gran figura del encuentro al marcar un doblete, mientras que Tomás Granitto también se hizo presente en el marcador para sellar la goleada. Águila mostró contundencia en ataque y solidez en defensa, consolidando una victoria que lo posiciona con fuerza en la recta final del torneo.