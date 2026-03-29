Joven fallece ahogado en río Quezalapa, en Tenancingo

Cruz Verde reporto que un joven de 19 años perdió la vida tras ahogarse en el río Quezalapa, ubicado en el cantón Ajuluco, en Tenancingo.

De acuerdo con reportes de Cruz Verde Salvadoreña, la víctima fue identificada como Edgar Steven García, quien ingresó al afluente y posteriormente desapareció.

Ante la emergencia, socorristas iniciaron un operativo de búsqueda en conjunto con habitantes de la zona, logrando localizar el cuerpo sin vida tras varias horas. El personal procedió con la recuperación del cadáver, el cual fue entregado a las autoridades correspondientes para el reconocimiento legal.