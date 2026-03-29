Dos personas lesionadas en accidentes de tránsito en distintos puntos del país

Cruz Verde Salvadoreña reporto dos accidentes de tránsito registrados en diferentes zonas del país dejaron como resultado a dos personas lesionadas, quienes fueron atendidas por cuerpos de socorro.

En el primer caso, socorristas de Cruz Verde Salvadoreña brindaron asistencia a un hombre que resultó herido luego de caer de su motocicleta.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.En otro hecho, elementos de Cruz Verde Salvadoreña atendieron a un peatón que fue atropellado por un vehículo. Tras ser estabilizado en el lugar, fue trasladado posteriormente a un hospital.

Las autoridades reiteran el llamado a conductores y peatones a mantener precaución en las vías para evitar este tipo de incidentes.