Restringen circulación de transporte pesado en rutas hacia La Libertad durante Semana Santa

Las autoridades informaron que, hasta el 6 de abril de 2026, se aplicarán restricciones a la circulación del transporte de carga mayor a 10 toneladas en distintas carreteras del país, como parte de las medidas por el incremento de actividad durante la Semana Santa.

La medida estará vigente en horarios de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. en tramos clave como la carretera al Puerto de La Libertad, entre el redondel Utila y el redondel Surf City, así como en la carretera Litoral, entre playa Río Mar y playa Las Flores.

En el casco urbano del Puerto de La Libertad, las restricciones serán más estrictas debido a las actividades religiosas, por lo que se han establecido rutas alternas para el transporte de carga, que podrán circular las 24 horas. Entre las disposiciones, se establece que los vehículos provenientes de San Diego, Cangrejera y San Luis Talpa deberán incorporarse a la carretera Litoral únicamente hasta conectar con la autopista a Comalapa, sin continuar hacia la zona costera.

Asimismo, quienes transiten desde Cuisnahuat y Miravalles podrán circular hasta el Ingenio Central de Izalco y luego desviarse hacia la carretera a Acajutla.

En el caso de los transportistas de caña de azúcar, se autorizó el uso de la Ruta Oficial número 1 en San Salvador, tanto para unidades cargadas como vacías. Las autoridades indicaron que las rutas habituales de zafra podrán retomarse a partir del martes 7 de abril, una vez finalizado el periodo de restricciones.