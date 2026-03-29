La Selecta rompe racha negativa con triunfo ante Martinica

La Selección de El Salvador volvió a celebrar una victoria tras imponerse 1-0 ante Selección de Martinica, en un duelo correspondiente a la Fecha FIFA.

El combinado nacional logró romper una racha negativa sin triunfos que se extendía desde el 4 de septiembre de 2025, cuando venció 0-1 a Selección de Guatemala en la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

El partido se definió en los minutos finales, reflejando la insistencia del equipo salvadoreño por quedarse con el resultado y recuperar la confianza en el terreno de juego.

Este triunfo representa un impulso anímico para la Selecta, que busca consolidar su rendimiento de cara a los próximos compromisos internacionales.