La cómplice de Epstein se acoge a la Quinta Enmienda para no declarar en Congreso EE UU

Washington, 9 feb (EFE).- La cómplice del delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, se ha acogido este lunes a la Quinta Enmienda en la investigación que lleva a cabo el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y se ha negado a responder preguntas, tal y como había adelantado ya su defensa.

Maxwell, que cumple condena de 20 años de cárcel por su participación en la red de tráfico sexual de Epstein, intervino ante los legisladores a través de una comparecencia por videoconferencia desde una prisión en Tallahassee, Florida.

Con su negativa a aportar más datos y detalles sobre el funcionamiento de la red corrupta se cierra una de las vías que los legisladores querían abrir en la investigación que llevan a cabo en el Congreso.

El abogado de Maxwell afirmó que su cliente está dispuesta a testificar libremente a cambio de un indulto, que solo puede conceder el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los demócratas acusaron a Maxwell de utilizar la declaración como parte de una campaña para obtener este indulto, al que de momento no se ha opuesto públicamente Trump.

Por su parte, el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, declaró a los periodistas que no creía que se le debiera conceder el indulto a Maxwell.

Los miembros del Congreso pueden comenzar a revisar a partir de hoy las versiones sin censura todos los archivos del delincuente sexual fallecido y que están en poder del Departamento de Justicia.

(c) Agencia EFE