Menor de edad es condenado a 15 años de internamiento por agrupaciones ilícitas

La Fiscalía General de la República, informó por medio de redes sociales que un menor de edad, perteneciente a la MS-13 tendrá que cumplir 15 años de internamiento por el delito de agrupaciones ilícitas.

«Un pandillero de la MS-13, fue condenado a 15 años de internamiento por el delito de agrupaciones ilícitas. El imputado es un menor de edad», mencionó la FGR.

De acuerdo con la fiscalía el imputado operaba en en Santa Rosa Guachipilin, en Santa Ana Norte y fue detenido en julio del 2025 por las autoridades.