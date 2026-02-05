Capturan a personas que presuntamente distribuían drogas en diferentes distritos de San Salvador

La Policía Nacional Civil (PNC), informó por medio de redes sociales sobre la captura de tres personas que presuntamente se dedicaban a la venta de droga, en diferentes distritos de San Salvador.

«En diferentes distritos de San Salvador capturamos a 3 sujetos a quienes se les decomisó varias porciones de drogas», indicó la PNC.

Entre los capturados están:

Cuscatancingo, San Salvador Centro En la colonia San Carlos, a Inmer Gilberto Vásquez Alfaro, de 23 años, se le incautó una porción mediana de marihuana.

Soyapango, San Salvador Este En la urbanización Bosques de Prusia, a Christian Giovanni Granados Cisneros, de 28 años, se le incautó 2 porciones de marihuana y dinero en efectivo.

Mientras que en la colonia Los Conacastes, a Eduardo Josué Mendoza Martínez, de 28 años, se le decomisó 6 porciones de marihuana.