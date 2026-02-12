Cementos Progreso fortalece su portafolio  en El Salvador con el lanzamiento de su línea de Predosificados 

Como parte de su compromiso permanente con la innovación y el desarrollo del sector construcción, Cementos Progreso El Salvador anuncia el lanzamiento de su nuevo portafolio de productos Predosificados, ampliando así su oferta integral en el país, que ya incluye cemento y concreto.

Este lanzamiento fortalece el portafolio local de Cementos Progreso al incorporar soluciones prácticas y especializadas, diseñadas para atender diversas necesidades constructivas, desde proyectos de obra menor hasta aplicaciones más técnicas, brindando eficiencia, calidad y facilidad de uso. Un producto predosificado es el que está previamente preparado, en cantidad y calidad, para ser utilizado directamente sobre superficies y tiene como objetivos principales facilitar el uso del producto, minimizar errores de dosificación, garantizar la calidad de las materias primas que lo conforman, reducir tiempos de aplicación, entre otros.

“Con este lanzamiento damos un paso más en nuestro compromiso con El Salvador, integrando nuestra nueva línea de productos predosificados al portafolio local de cemento y concreto, ofreciendo soluciones cada vez más completas y alineadas a las necesidades reales de quienes construyen todos los días”, afirmó Karla Castillo, Gerente de Mercadeo de Cementos Progreso El Salvador.

La nueva línea de predosificados introduce al mercado salvadoreño una marca especializada en repellos y levantamuro, orientada a constructores, maestros de obra y al consumidor final. Se trata de productos listos para usar que optimizan los tiempos de trabajo, reducen desperdicios y aseguran resultados consistentes en obra.

“Queremos facilitar el trabajo en obra, hacer la vida del usuario más fácil y, al mismo tiempo, fortalecer la propuesta de valor que ofrecemos a nuestros distribuidores, quienes son aliados clave para llevar nuestras soluciones a todo el país”, agregó Castillo.

Con este portafolio ampliado, Cementos Progreso refuerza su propuesta de valor al apoyar a sus distribuidores con una oferta más completa, al mismo tiempo que consolida su respaldo y compromiso con el desarrollo del sector construcción en El Salvador, reafirmando su cercanía con el mercado local.

Portafolio de Predosificados – SKUs disponibles

El nuevo portafolio estará conformado por 6 SKUs, diseñados para atender distintas aplicaciones en obra:

Levantamuro Tipo M

Repello Fino Blanco Exterior

Repello Fino Blanco Interior

Repello Fino Gris Exterior

Repello Fino Gris Interior

Repello Base Gris Grueso

Todos los productos han sido desarrollados bajo los estándares de calidad de Cementos Progreso, garantizando alto desempeño, durabilidad y facilidad de aplicación.

“Seguimos apostando por la innovación y por un portafolio que acompañe a nuestros clientes en cada etapa del proceso constructivo, reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo del país”, concluyó Karla Castillo

Con este lanzamiento, Cementos Progreso El Salvador, consolida su presencia en el mercado local y fortalece su aporte al desarrollo del sector construcción, acompañando a quienes hacen realidad cada proyecto en el país y demostrando que compartir sueños y construir realidades es una convicción que se traduce en acciones concretas.