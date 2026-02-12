Junior H lanzará este 12 de febrero su nuevo álbum: «Depressed Mfks»

Oficialmente el compositor y cantante de corridos tumbados, Junior H, lanzará este 12 de febrero su nuevo material discográfico «Depressed Mfks», tras Tras un exitoso cierre de año con su gira por México.

Este álbum estará disponible en todas las plataformas digitales, y cómo anillo al dedo, justo antes de las celebración de San Valentín.

Este es el trackslist:

No tengas miedo ¿En dónde estás? Errores Cholo Mis llamadas Pole dance Valle de sombras Mi gata Demencia No te dolió Pink cake La cama Botellas vacías M3 & M4.

Este álbum, que promete ser uno de los mejores del carrera del artista, tiene a sus fanáticos con ansias y emocionados ya que marca un hito en la carrera del intérprete, quien ha sido reconocido como una de las figuras más influyentes de la nueva ola de la música latin