Junior H lanzará este 12 de febrero su nuevo álbum: «Depressed Mfks»

Oficialmente el compositor y cantante de corridos tumbados, Junior H, lanzará este 12 de febrero su nuevo material discográfico «Depressed Mfks», tras Tras un exitoso cierre de año con su gira por México.
Este álbum estará disponible en todas las plataformas digitales, y cómo anillo al dedo, justo antes de las celebración de San Valentín.
Este es el trackslist:
- No tengas miedo
- ¿En dónde estás?
- Errores
- Cholo
- Mis llamadas
- Pole dance
- Valle de sombras
- Mi gata
- Demencia
- No te dolió
- Pink cake
- La cama
- Botellas vacías
- M3 & M4.
Este álbum, que promete ser uno de los mejores del carrera del artista, tiene a sus fanáticos con ansias y emocionados ya que marca un hito en la carrera del intérprete, quien ha sido reconocido como una de las figuras más influyentes de la nueva ola de la música latin