Estos son los equipos con boleto hacia el Mundial Sub-17

Luego de su actuación en el premundial de la Concacaf alguno equipos han dicho presente al mundial Sub-17, tras ganar su boleto de forma segura mientras que otros tuvieron que remar para conseguirlo.

Entre las selecciones que lograron conseguir su boleto se encuentran: Estados Unidos, Costa Rica, Haiti, Cuba, Jamaica y Honduras. el último equipo en clasificar está entre México o Trinidad de Tobago.

México llega invicto (3-0-0). El Tricolor solo ha recibido un gol, tras victorias 10-0, 4-0 y 4-1 ante Sint Maarten, Saint Martin y Barbados, respectivamente. El bicampeón clasificará directamente a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA con una victoria o un empate.

Trinidad y Tobago es segundo del Grupo A con seis puntos (2-0-1). Los Soca Warriors necesitan ganar por al menos cinco goles para avanzar por diferencia de goles.