Costa Rica hace goleada histórica a Islas Vírgenes Británicas en el premundial de Concacaf sub-17

Costa Rica tiene la mayor goleada en el Premundial de Concacaf sub-17. El equipo tico se impuso 26-0 ante las Vírgenes Británicas, liderando el primer lugar sin duda del grupo D.

El partido disputado en el FCRF Field #2, inició con un gol de los costarricenses desde el minuto 1′, con una ventaja abismal cerrando el primer tiempo con un marcador 17-0.

Paul González lideró el ataque con cinco goles. Akenai Samuels y Ethan Barley marcaron cuatro tantos cada uno, mientras que Santiago Quirós firmó un triplete, Rachit Sáenz, Jefrey Urbina y Kyan Mcdonald anotaron un doblete y Marhal Araya y Johan Quesada hicieron un gol.

El próximo partido de los Costa Rica será será el martes 10 de febrero a las 2:00 p. m. contra la selección de Puerto Rico en el Complejo FCRF-Plycem.