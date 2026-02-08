Costa Rica hace goleada histórica a Islas Vírgenes Británicas en el premundial de Concacaf sub-17

Costa Rica tiene la mayor goleada en el Premundial de Concacaf sub-17. El equipo tico se impuso 26-0 ante las Vírgenes Británicas, liderando el primer lugar sin duda del grupo D.
El partido disputado en el FCRF Field #2, inició con un gol de los costarricenses desde el minuto 1′, con una ventaja abismal cerrando el primer tiempo con un marcador 17-0.
Paul González lideró el ataque con cinco goles. Akenai Samuels y Ethan Barley marcaron cuatro tantos cada uno, mientras que Santiago Quirós firmó un triplete, Rachit Sáenz, Jefrey Urbina y Kyan Mcdonald anotaron un doblete y Marhal Araya y Johan Quesada hicieron un gol.
El próximo partido de los Costa Rica será será el martes 10 de febrero a las 2:00 p. m. contra la selección de Puerto Rico en el Complejo FCRF-Plycem.
⏹️ Termina el partido.— FCRF 🇨🇷 (@fedefutbolcrc) February 7, 2026
Costa Rica 26-0 Islas Vírgenes Británicas
🎟️La entrada es gratuita🤩
¡VENÍ A APOYAR A LA SELE!⭐️ pic.twitter.com/xshF7pSkkE