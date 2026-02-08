Bad Bunny se prepara para su actuación en el medio tiempo del Super Bowl

Luego de recibir el premio al álbum del año por «Debí Tirar Más Fotos» en el escenario durante la 68ª edición de los Premios Grammy, Bad Bunny, se prepara para protagonizar el medio tiempo del Super Bowl LX entre Seahawks de Seattle y los New England Patriots.

Antes de Bad Bunny, estrellas latinas como Gloria Estefan, Shakira y JLo se han presentado con éxito en el medio tiempo del Super Bowl. El artista puertorriqueño ya ha avisado de que su concierto será íntegramente en español.

A pesar de que en Estados Unidos predomina el ingles como lengua el país se encuentra en el quinto lugar con mayor número de hablantes en español del mundo. Sin embargo, es el único de esos cinco donde esta lengua es minoritaria.

En Estados Unidos, una de cada cinco personas tiene origen hispano pero, por ejemplo, solo 6 de sus 100 senadores comparten esa procedencia. El español es audible, pero está contenido.