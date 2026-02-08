Shakira deja un primer concierto inigualable en El Salvador

Shakira deja un buen sabor de boca en su primer concierto en El Salvador. La artista colombiana dejo una velada inigualable para todos los fans tanto nacionales como internacionales que visitaron el país para vivir dicha experiencia.

En este primer concierto Shakira encendió el cielo del Estadio Cuscatlán con varios de sus éxitos musicales.

Para este concierto algunas de sus fans ocuparon la peluca de pelo morado ícono cultural inspirado en el video musical de «Las de la Intuición» (2009).

#Shakira | Los fans viven una velada inigualable en el primer concierto de Shakira pic.twitter.com/5BZEw72LVy — El Metropolitano (@ElMetroDigital) February 8, 2026

La artista colombiana todavía tiene más conciertos para los próximos 8, 12, 14 y 15 de febrero.