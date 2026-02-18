Entregan renovación de carretera Panamericana entre San Martín y Cojutepeque

El Ministerio de Obras Públicas (MOP), entregó la renovación de 17 kilómetros de la Carretera Panamericana, en el tramo de San Martín a Cojutepeque.

“Buena parte de kilómetros de la carretera Panamericana entre Cojutepeque a San Martín estaba agrietada y con baches. Se hacían intervenciones, pero hacía falta una rehabilitación total de la vía”, indicó el Ministro del MOP,

De acuerdo con el titular del MOP, son cientos de kilómetros que se estarán interviniendo para mejorar la conectividad vial. Este día se estarán adjudicando el proyecto de El Playón – Tecoluca.

“En unos días se adjudicará la obra en el sector de Santa Elena, Usulután, donde intervendremos un camino rural. El 3 de marzo recibiremos ofertas de la calle de Hoja de Sal, La Paz”, mencionó el funcionario en redes sociales.